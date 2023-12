Approvati ventidue articoli cruciali nella Legge di Stabilità regionale 2024 della Puglia

BARI - La Regione Puglia ha compiuto passi significativi nella definizione del bilancio di previsione per il 2024 e il bilancio pluriennale 2024–2026 con l'approvazione di ventidue articoli cruciali. Questi emendamenti, recepiti in sede di I commissione, riflettono un impegno serio verso diverse sfere, garantendo una distribuzione oculata delle risorse finanziarie regionali.Tra gli articoli adottati, spicca il sostegno continuato al farmaco salvavita Baqsimi, con una dotazione di 150mila euro reperita nel bilancio regionale autonomo. Allo stesso modo, la potabilizzazione dei reflui riceverà un impulso finanziario di 300 mila euro, evidenziando l'attenzione alla sostenibilità ambientale.Un altro ambito prioritario è l'assistenza ai pazienti oncologici, con una dotazione di 300 mila euro destinata a terapie, attività sportive e artistiche negli ospedali pugliesi. La lotta contro la violenza di genere trova un alleato tecnologico con un contributo di 100 mila euro per l'utilizzo sperimentale di dispositivi, come gli smartwatch, per attivare immediati interventi alle forze dell'ordine.La tematica del recupero e riutilizzo di eccedenze alimentari è affrontata con una dotazione finanziaria di 300mila euro, estendendo l'impegno anche per i due anni successivi. Inoltre, la promozione dell'educazione alla legalità nelle scuole e nelle università riceverà uno stanziamento di 50mila euro.La sicurezza dei porti turistici è prioritaria con un contributo di 300 mila euro, ripetuto anche per il 2025 e il 2026. Settori cruciali come la formazione degli infermieri di famiglia, il supporto alle imprese sociali e la salvaguardia degli orti urbani ricevono rispettivamente 83mila 200 euro, 100 mila euro e 100 mila euro.Ulteriori iniziative includono la creazione di un fondo per l'Ufficio della Consigliera regionale di Parità (50 mila euro), il progetto "Alberi per il futuro" (150 mila euro), e un contributo di 50 mila euro per l'Azienda Pubblica di servizi alla persona di Terra Jonica.