Grande successo per la Bohème di BNL per Telethon al Petruzzelli di Bari

BARI - Nella suggestiva cornice del Teatro Petruzzelli di Bari, la serata 'BNL per Telethon all'Opera' è stata un trionfo di arte, solidarietà e partecipazione. L'orchestra della Fondazione Petruzzelli ha regalato al pubblico un'interpretazione magistrale della Bohème, incantando gli spettatori in una serata indimenticabile.Il teatro, esaurito, ha accolto una vasta presenza di appassionati e sostenitori dell'iniziativa, come evidenziato dagli organizzatori presenti sul palco. La consigliera comunale Micaela Paparella, in rappresentanza del sindaco Decaro, insieme al coordinatore Telethon Territorio Sud, Gigi Leonetti, e il direttore della raccolta fondi Telethon, Alessandro Betti, hanno sottolineato l'enorme successo dell'evento.Michele Paparella ha espresso il suo entusiasmo nel partecipare a un evento diventato un appuntamento fisso nella città, un'occasione dedicata alla solidarietà e attesa con fervore prima delle festività natalizie. "Partecipare a queste iniziative così nobili è diventato un vero piacere per noi," ha dichiarato Paparella, sottolineando l'importanza di contribuire a cause così lodevoli.Gigi Leonetti, visibilmente soddisfatto, ha dichiarato il suo orgoglio nel far parte di un'iniziativa così significativa e che ha messo a segno diversi record. Il teatro, pieno zeppo, ha accolto non solo il pubblico locale ma anche giovani provenienti da tutte le città pugliesi, compresa la BAT. L'edizione si è rivelata un record di generosità, con una raccolta fondi che ha raggiunto l'incredibile cifra di 123 mila euro.La serata al Petruzzelli non è stata solo un concerto straordinario ma anche un gesto tangibile di generosità e unità, dimostrando che la bellezza dell'arte può unirsi alla nobiltà della solidarietà in un evento che resterà impresso nei cuori di coloro che vi hanno preso parte.