Arriva nel Porto di Bari la Nave Ocean Viking con 244 migranti a bordo

BARI - Nel porto di Bari è approdata la nave Ocean Viking trasportante 244 migranti, tra cui 18 minori non accompagnati, due persone disabili e due donne incinte. Questi individui sono stati soccorsi recentemente nelle acque libiche durante un'operazione di ricerca e salvataggio (SAR). Le condizioni di salute dei migranti a bordo sono riportate come buone.Si prevede che una parte di questi migranti sarà destinata ai centri pugliesi, mentre altri verranno distribuiti in Calabria. Questo evento evidenzia la continua sfida umanitaria legata ai flussi migratori nel Mediterraneo e la necessità di coordinare sforzi per garantire un'accoglienza adeguata e la tutela dei diritti umani di coloro che cercano rifugio.