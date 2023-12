Concerto di Capodanno a Taranto, 'sold out'

TARANTO - E’ già “sold out” il Concerto di Capodanno in programma nella mattinata di lunedì 1 gennaio al Teatro comunale Fusco di Taranto, con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano, il baritono Domenico Colaianni e il soprano Sabrina Sanza. Nel programma, le musiche di Donizetti, Strauss, Rossini, Von Suppè e altro ancora. Il Concerto di Capodanno è un evento curato dall’ICO Magna Grecia, dal Comune di Taranto e dal Teatro comunale Fusco, in collaborazione con Regione Puglia e Ministero della Cultura. Platea 15euro, Galleria 10euro. Biglietti su: TicketSms«L’attività dell’Orchestra della Magna Grecia, dopo il Concerto gospel in piazza della Vittoria – dice Romano – riprende con un concerto augurale, pieno di sorrisi, emozioni, voglia di fare, condividere, creare comunità; un anno che inizia con il Concerto di Capodanno, perché porti benessere e altre importanti iniziative delle quali Taranto possa essere sempre più fiera e protagonista. E’ su questo auspicio che intendiamo rivolgere i più sinceri auguri al pubblico e alla città per un 2024 pieno di felicità e ricco di soddisfazioni».Orchestra della Magna Grecia, via Giovinazzi 28 (392.9199935)