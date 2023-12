Autorità Portuale: il Prof. Introna presenta una ricerca sull'80° Anniversario del Bombardamento di Bari

BARI - Nel giorno dell'80° anniversario del bombardamento di Bari, il Prof. Franco Introna si prepara a presentare il suo libro, un'opera che offre una prospettiva approfondita sugli aspetti più oscuri di questo tragico evento. La presentazione si terrà presso l'Autorità Portuale alle ore 18, promettendo un'occasione unica per riflettere sulla storia di Bari e commemorare le vittime di quel drammatico giorno.La documentata ricerca del Prof. Introna getta luce su dettagli spesso trascurati o poco conosciuti del bombardamento, fornendo un quadro completo degli eventi e delle loro conseguenze sulla città. Attraverso un'analisi approfondita, l'autore del libro offre al pubblico un'opportunità di approfondire la comprensione di un capitolo cruciale della storia di Bari.La presentazione non è solo un'occasione per onorare la memoria delle vittime, ma anche per promuovere la consapevolezza storica e la comprensione delle circostanze che hanno plasmato la città nel corso degli anni. Il Prof. Franco Introna, con la sua competenza e passione per la storia locale, si propone di rendere giustizia alle storie e alle esperienze di coloro che hanno vissuto gli eventi del bombardamento di Bari.La comunità è invitata a partecipare a questo significativo evento, che si prevede possa contribuire a mantenere viva la memoria storica e stimolare la riflessione sulla resilienza di Bari nel corso del tempo. L'80° anniversario del bombardamento rappresenta un momento per commemorare il passato, onorare le vittime e apprezzare la forza della comunità nel suo percorso di ricostruzione e rinascita.