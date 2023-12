Banda, Rafia e Touba del Lecce convocati nelle Nazionali per la Coppa d'Africa

Banda giocherà nello Zambia nel Girone F e sfiderà nella prima fase del torneo la Repubblica Democratica del Congo il 17 gennaio , la Tanzania il 21 gennaio e il Marocco il 24 gennaio. Rafia con la Tunisia affronterà nel Girone E la Namibia il 16 gennaio, il Mali il 20 gennaio e il Sudafrica il 24 gennaio. Touba sarà impegnato con l’ Algeria nel Girone D dove sfiderà l’ Angola il 15 gennaio, il Burkina Faso il 20 gennaio e la Mauritania il 23 gennaio.

Lameck Banda, Hamza Rafia e Ahmed Touba del Lecce sono stati convocati nelle Nazionali per la Coppa d’Africa che si disputerà in Costa d’ Avorio dal 13 gennaio all’ 11 febbraio 2024. Il tecnico dei salentini Roberto D’ Aversa non li avrà a disposizione dall’ 1 gennaio 2024, perché andranno in ritiro con le loro Nazionali e torneranno a giocare nei pugliesi solo quando queste squadre non saranno eliminate dalla Coppa d’ Africa.