Serie C, Turris-Brindisi in diretta tv su Antenna Sud alle 18,30 di venerdì 22 dicembre

Turris-Brindisi sarà trasmessa in Diretta TV su Antenna Sud alle 18,30 venerdì 22 dicembre. La partita si giocherà al “Liguori” per la diciannovesima e ultima giornata di andata del girone C di Serie C. Foggia- Monterosi si disputerà il 23 dicembre alle 18,30 allo “Zaccheria” a porte chiuse. Questa decisione è stata presa dal giudice sportivo per gli incidenti, avvenuti lunedì 4 dicembre tra i tifosi, al termine del primo tempo di Casertana-Foggia della sedicesima giornata di andata. Per questo motivo il secondo tempo di questa gara iniziò con 40 minuti di ritardo.