La magia della Bohème per la ricerca

BARI - Si è aperto il sipario sulla nona edizione dell’iniziativa Bnl per Telethon all’Opera, serata di solidarietà organizzata da BNL BNP Paribas al Teatro Petruzzelli di Bari a sostegno della Fondazione Telethon. Ad andare in scena è stata la prova generale della Bohème, capolavoro lirico di Giacomo Puccini, diretta dal regista argentino Hugo De Ana.L’evento ha registrato il tutto esaurito ed ha raccolto la cifra record di oltre 120.000 euro da destinare alla cura delle malattie genetiche rare. Risultato straordinario che supera l’importo della scorsa edizione e porta ad oltre 700.000 euro il totale raccolto nel corso di questi nove anni.L’anteprima della Bohème, che ha attirato il pubblico delle grandi occasioni, permettendo di assistere ad una delle più celebri opere del melodramma italiano, ha visto la presenza delle massime cariche pubbliche ed istituzionali cittadine, oltre che del direttore della raccolta fondi della Fondazione Telethon Alessandro Betti.Barbara Martini, Direttore Territoriale Sud BNL BNP Paribas: “Questo evento si rinnova ogni anno con un successo sempre crescente ed è un appuntamento che, con nostro grande orgoglio, conferma la forza del messaggio di BNL per Telethon anche a livello locale. Un’onda di solidarietà a sostegno della Fondazione per la ricerca sulle malattie genetiche rare che, grazie all’energia e all’impegno delle colleghe e dei colleghi di Bari e di tutta la Direzione Territoriale Sud, arriva a contribuire alla raccolta fondi nazionale, con uno straordinario senso di comunità e desiderio di fare la propria parte”.Questa iniziativa di solidarietà avviene a pochi giorni dall’ufficializzazione del dato di raccolta di BNL BNP Paribas per Telethon: 8,2 milioni di euro nel 2023 ed oltre 336 milioni in 32 anni di partnership tra la Banca e la Fondazione per una delle maggiori iniziative di fundraising in Europa.