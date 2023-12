Barletta, arrestato aggressore accusato di tentato omicidio: è un 24enne nordafricano

BARLETTA - Un 24enne di origine nordafricana, senza fissa dimora, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio nei confronti di un connazionale di 43 anni a Barletta. L'uomo è stato fermato dagli agenti di polizia del commissariato calabrese di Castrovillari.L'aggressione aveva visto il 43enne accoltellato e portato in ospedale grazie all'intervento di un passante. Nonostante le condizioni della vittima, questa è riuscita a fornire il nome del suo aggressore, consentendo alle forze dell'ordine di avviare le indagini. Attraverso l'analisi dei frame dei sistemi di videosorveglianza della zona dell'accoltellamento, gli investigatori hanno identificato il 24enne, appena giunto a Barletta dalla Calabria pochi giorni prima dell'aggressione.Le immagini mostrano una discussione tra i due uomini, seguita dall'uso di un coltellaccio con cui il 24enne ha colpito il 43enne al volto e all'addome, provocandogli tagli profondi. Le ricerche sono state estese a diverse regioni italiane, inclusa la zona del Cosentino, dove è stato individuato il 24enne in un casolare di campagna a Roggiano Gravina. Durante la perquisizione, sono stati trovati gli stessi abiti indossati durante l'aggressione a Barletta.Attualmente, il 24enne si trova in carcere, mentre la vittima, sottoposta a un intervento chirurgico presso l'ospedale Dimiccoli, è in fase di ripresa.