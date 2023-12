Basket, Eurolega: ko Armani Milano e Virtus Bologna

Olimpia Milano fb

L’Armani Milano perde 68-76 con il Panathinaikos al “Pala Forum” di Assago in Eurolega di basket. Nel primo quarto i lombardi prevalgono 24-22, il secondo quarto termina in parità, 41-41 e nel terzo quarto i greci trionfano 59-56. Migliori marcatori: nell’ Armani Shields 13 punti e Voigtmann 12, nel Panathinaikos Nunn 17 punti e Grant 10. La Virtus Bologna perde 79-71 a Valencia.Nel primo quarto gli spagnoli prevalgono 26-21, nel secondo quarto gli emiliani si impongono 47-37 e nel terzo quarto il Valencia trionfa 60-54. Migliori marcatori: nella Virtus Shengelia 15 punti e Lundberg 13, negli spagnoli Jones 17 punti e Robertson 12. Gli emiliani sono al secondo posto in classifica con 22 punti insieme al Barcellona e l’ Armani è quattordicesima con la Stella Rossa Belgrado con 12 punti.