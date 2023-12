Nel secondo tempo i salentini al 2’ pareggiano per merito del rumeno Razvan Pascalau di testa. Al 5’ l’ Inter Primavera ritorna in vantaggio con il francese Issiaka Kamate, tocco al volo, al 10’ Luca Di Maggio con una conclusione da fuori area realizza la terza rete e al 35’ Kamate di destro segna il quarto gol.



I giallorossi pugliesi sono al quartultimo posto in classifica con 14 punti insieme al Bologna. I nerazzurri sono primi con 31 punti. Nella sedicesima giornata di andata, il Lecce Primavera, dopo la sosta per la fine dell’ anno, giocherà sabato 6 gennaio 2024 alle 12,30 fuori casa con la Roma. I giallorossi capitolini perdono 1-0 il derby in trasferta con la Lazio e sono terzi con il Milan con 27 punti.

Il Lecce Primavera perde 1-4 con l’ Inter a San Pietro in Lama nella quindicesima giornata di andata. Nel primo tempo al 30’ i nerazzurri passano in vantaggio con il serbo Aleksandar Stankovic su punizione.