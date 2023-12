Basket, l'Happy Casa Brindisi perde 75-58 con il Cremona al Pala Radi

Nel terzo quarto Sneed mantiene in gara l’ Happy Casa, però la realizzazione di Adrian concede ai lombardi di chiudere in vantaggio 55-47 questa fase di partita. Nel quarto quarto Zanotti porta in avanti il Cremona 62-53 e per merito di Golden i lombardi riescono a vincere il match 75-58. Migliori marcatori: tra i pugliesi Morris 22 punti e Senglin 12 e nel Cremona Adrian 12 punti e Zanotti 9.





Nella quindicesima giornata di andata l’ Happy Casa Brindisi giocherà domenica 7 gennaio 2024 alle 17,30 con il Brescia al “Pala Pentassuglia”.

L’Happy Casa Brindisi perde 75-58 con il Cremona al “Pala Radi” nella quattordicesima giornata di andata di A/1 di basket. Nel primo quarto De Negri con una tripla permette il 10-5 ai lombardi e Lacey consente al Cremona di prevalere 18-13 sui pugliesi. Nel secondo quarto il canestro di Zegarowski regala il 24-13 alla squadra di casa e Golden dà al Cremona la possibilità di imporsi 40-25.