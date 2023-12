Serie C, Foggia-Taranto il 6 gennaio a porte chiuse allo Zaccheria

Per la quinta volta allo “Zaccheria” su 11 gare finora giocate, i tifosi della squadra pugliese non potranno assistere alla partita. Il divieto lo ha deciso due volte il giudice sportivo e tre, compresa questa, il prefetto di Foggia.

Foggia-Taranto si giocherà sabato 6 gennaio 2024 alle 16,15 a porte chiuse allo “Zaccheria” nella ventesima giornata del girone C di serie C. Lo ha deciso il Prefetto di Foggia per motivi di ordine e sicurezza pubblica su disposizione del questore di Foggia. Con questo provvedimento si cercherà di evitare problemi allo “Zaccheria” e nelle zone vicine per la rivalità tra le due tifoserie.