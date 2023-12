Basket, l'Happy Casa Brindisi perde 98-103 dopo un tempo supplementare con lo Scafati al Pala Pentassuglia

Nel quarto quarto le triple di Lombardi dei pugliesi e di Rivers dei campani, sul 90-90, rendono inevitabile il tempo supplementare. Nell’ extra time Logan è decisivo per la vittoria 103-98 dello Scafati.Migliori marcatori: nei pugliesi Sneed 26 punti e Morris 19 e nei campani Logan 26 punti e Gentile 21. Nella quattordicesima giornata di andata l’ Happy Casa giocherà sabato 30 dicembre alle 16 a Cremona. I pugliesi sono all’ ultimo posto in classifica con 4 punti e dovranno prevalere per restare in corsa verso la salvezza. I lombardi dopo la sconfitta 74-51 in trasferta contro l’ Olimpia Milano, sono ottavi con 12 punti e cercheranno di vincere per risalire in classifica.

L’Happy Casa Brindisi perde 98-103 dopo un tempo supplementare con lo Scafati al “Pala Pentassuglia” nella tredicesima giornata di andata di A/1 di basket. Nel primo quarto i canestri di Senglin e Laszewski permettono ai pugliesi di portarsi in vantaggio 6-3 e Morris consente all’ Happy Casa di prevalere 26-19. Nel secondo quarto Sneed dà la possibilità ai brindisini di condurre la partita 28-21 e i punti di Jackson consentono ai biancazzurri di imporsi 46-38. Nel terzo quarto la realizzazione di Morris regala alla squadra di Dragan Sakota il 51-42 e la conclusione da breve distanza di Sneed concede al Brindisi di trionfare 71-56.