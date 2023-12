Tragedia di Natale a Gaza: 70 vittime in un raid su campo profughi

Un violento raid su un campo profughi di Al-Maghazi, nel centro della Striscia di Gaza, ha causato almeno settanta vittime, principalmente donne e bambini. Nelle ultime 12 ore, secondo Al Jazeera, sono state uccise circa 100 persone.Intanto l'Egitto propone una tregua in 3 fasi: sospensione dei combattimenti per due settimane in cambio della liberazione di 40 ostaggi. La moglie di Netanyahu fa appello al Papa, mentre l'Iran minaccia di chiudere lo Stretto di Gibilterra se gli Usa e i loro alleati continuano i "crimini" nella Striscia.