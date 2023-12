Serie C, la Virtus Francavilla Fontana perde 0-1 con il Potenza alla Nuova Arredo Arena

Prima vittoria esterna del Potenza, tredicesimo con 23 punti insieme al Sorrento. Nella ventesima giornata, la prima di ritorno, la Virtus Francavilla Fontana giocherà sabato 6 gennaio 2024 alle 14 con il Picerno al “Curcio”. I biancazzurri dovranno prevalere sui lucani per allontanarsi dalla zona play out. Il Picerno, dopo la sconfitta 0-2 con la Juve Stabia al “Curcio” cercherà di vincere per confermarsi al terzo posto.

Quinta sconfitta interna della Virtus Francavilla Fontana, che perde 0-1 con il Potenza alla “Nuova Arredo Arena” nella diciannovesima e ultima giornata di andata del girone C di Serie C. Per i lucani è decisiva la rete realizzata al 43’ del primo tempo da Sbraga. Decima sconfitta in questo campionato per i biancazzurri. Seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Roberto Occhiuzzi, che è al terzultimo posto in classifica con 17 punti.