Borgo di Natale, cascata di 100.000 luci nel cuore di Conversano

CONVERSANO - Una cascata di 100.000 luci sul castello aragonese di Conversano, il Polo Nord con orsi polari e pinguini luminosi, l’igloo che ospita la casa di Babbo Natale, personaggi sette- ottocenteschi che fanno brillare villa Garibaldi per omaggiare l’arch. Sante Simone nel bicentenario della sua nascita.Si è accesso il Natale a Conversano che, con il cartellone Borgo di Natale promosso dall’Amministrazione comunale, promette davvero delle festività indimenticabili. L’evento “Conversano s’illumina” di domenica scorsa ha segnato l’avvio del contenitore culturale di eventi, spettacoli e iniziative sportive.Dopo i saluti e gli auguri da parte del Sindaco Giuseppe Lovascio, affiancato dalla squadra al completo dei suoi assessori, si è svolta l’attesa accensione delle luminarie e l’apertura delle principali attrazioni: il Polo Nord con i suoi abitanti, il villaggio luminoso ottocentesco di villa Garibaldi, il mercatino natalizio dell’enogastronomia e dell’artigianato e molto altro. Il tutto con il sottofondo musicale delle straordinarie voci dei Gospel Singer in “A kind of Christmas” e dalle esibizioni itineranti del “Bandalarga Winter Edition”.Dal 3 dicembre al 13 gennaio il Comune di Conversano vi aspetta per farvi vivere un Natale indimenticabile, in un’atmosfera festosa e coinvolgente. Il prossimo appuntamento da non perdere è il concerto di Karima, “KARIMA XMAS” sabato 9 dicembre dalle ore 20.00 in piazza XX Settembre; un concerto gratuito per immergersi nelle musiche natalizie più belle di tutti i tempi.Nel prossimo lungo fine settimana festivo sono però numerose le iniziative del programma “Borgo di Natale”: dall’8 dicembre l’apertura della pista di pattinaggio sul ghiaccio; dal 6 dicembre al 6 gennaio “Natale nei chiostri” (mostra di presepi delle scuola nella chiesa di Santa Chiara; il 6 dicembre Zinnenè (concerto della banda Pintoni dalle ore 20.00 a Santa Chiara); dal 7 dicembre Luci della Terra – Gli archi e le stelle, imperdibili istallazioni luminose e presepi nel centro storico (via Carelli, via San Domenico e via Lipari); l’8 e il 9 dicembre il SAC Chrismasland Tour; all’alba del giorno dell’Immacolata, l’8 dicembre, sarà Bandalarga Winter Music a dare il buongiorno ai conversanesi; dall’8 al 10 dicembre Natale al Lago di Sassano con passeggiate a cavallo e la visita del presepe; il 9 dicembre dalle ore 9.00 ci sarà il Duello al Monastero di San Benedetto.Per ulteriori informazioni sugli eventi e le attività del Borgo di Natale, si prega di visitare il sito web ufficiale del Comune di Conversano e seguire la pagina Facebook “Borgo di Natale- Conversano”.