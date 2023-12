Ostuni, cerimonia di premiazione della 34esima edizione del 'Premio Città Viva'

- L'immaginazione e la creatività sono armi formidabili per superare con lo spirito giusto le tante difficoltà che la vita propone, sicuramente anche le tante tristi vicende agli onore delle cronache di questi giorni. Per premiare i tanti autori di talento che anche quest’anno si sono messi in gioco, l'Associazione culturale Città Viva conferma il suo impegno e organizza come ogni anno la cerimonia di premiazione della 34esima edizione del Premio Nazionale di Lettere ed Arti "Città Viva" 2023, che da decenni dà lustro alla Città Bianca.