Brindisi, doni sportivi ai bambini del Reparto Pediatria del 'Perrino': iniziativa solidale del maestro Carmine Iaia e le Società dell'ASCR 'Uniti per lo Sport'

BRINDISI - La cooperazione e l'unione di intenti restano tra i capisaldi dell'Associazione Sportiva Culturale Ricreativa "Uniti per lo sport" del Presidente Carmine Iaia. E così, come per magia, ha preso vita l'iniziativa solidale svoltasi nell'ospedale "Perrino" di Brindisi a beneficio dei piccoli pazienti ricoverati nel Reparto Pediatria.





Mettendo in campo valori come sensibilità e solidarietà una delegazione di "Uniti per lo sport" insieme al maestro Carmine ha donato, dietro autorizzazione della Direzione Sanitaria e con la natalizia complicità di medici, caposala e infermiere dell’Unità Operativa di Pediatria del Presidio Ospedaliero "Di Summa-Perrino" di Brindisi, regali inerenti le proprie discipline sportive di riferimento. Un pensiero speciale, consegnato dal più che rappresentativo Babbo Natale di Uniti per lo Sport, per ogni bambino ricoverato e costretto a trascorrere tra le corsie ospedaliere un periodo magico e festivo come quello del Natale e dell’avvento del nuovo anno, giorni che per questi piccoli tesori dovrebbero rappresentare solo motivo di gioia.

Nel particolare, l’iniziativa delle uova pasquali ha visto la partecipazione di Boxe Iaia del maestro Carmine Iaia, Brundisium Volley di Davide Piscopiello, Asd Black Deer di Fabio Fontò, Vertical Gym della maestra Simona Melli, Ginnastica La Rosa di Luigi e Barbara Spagnolo, New Sport Padel di Francesco Martella, Centro Sportivo Bellaria del Presidente Francesco Giorgino, Circolo Tennis del Presidente Angelo Argentieri, Asd Quidditch di Andrea Lupo Aurora Basket del Presidente Fabio Minieri, 40 Nodi del Presidente Emilio Morocutti, Centro Arte Danza di Claudia Giubilo, Tango Levante della maestra Ilaria Caravaglio, Dinamo Basket del Presidente Sergio Angelelli, Street Tango del maestro Alessandro De Virgilio, Invictus Fight Lab del maestro Mino Gorgoni.

"È così da sempre, fare del bene mi fa stare bene - ha dichiarato il maestro Carmine Iaia - È stato davvero emozionante vedere il sorriso di quei bambini mentre scartavano i doni consegnati dal nostro Babbo Natale. Ringrazio le società di Uniti per lo Sport partecipanti. Sono davvero orgoglioso di rappresentare in qualità di Presidente queste fantastiche associazioni, gestite da meravigliose persone alle quali dico grazie di vero cuore. Ringrazio la Direzione Sanitaria dell'Ospedale 'Perrino', i medici, la caposala e tutto il personale del Reparto di Pediatria e ringrazio il sempre disponibile Nico Lorusso".