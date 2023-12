Francavilla Fontana, mercoledì 27 dicembre convocazione del Consiglio Comunale

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Mercoledì 27 dicembre alle ore 8.30 in adunanza di prima convocazione e giovedì 28 dicembre alle ore 9.30 in adunanza di seconda convocazione si riunirà in sessione straordinaria nella Sala Consiliare di Castello Imperiali il Consiglio Comunale di Francavilla Fontana. - Mercoledì 27 dicembre alle ore 8.30 in adunanza di prima convocazione e giovedì 28 dicembre alle ore 9.30 in adunanza di seconda convocazione si riunirà in sessione straordinaria nella Sala Consiliare di Castello Imperiali il Consiglio Comunale di Francavilla Fontana.





L’Assise cittadina discuterà i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Interrogazione consiliare presentata dal capogruppo “Fratelli d’Italia” Michele Iaia in merito alla proroga della deroga ai vincoli paesaggistici previsti per la installazione dei dehors e per la collocazione dei tavolini all'esterno dei locali – Regolamento dell'occupazione di suolo pubblico per spazi all'aperto che incidono sul decoro urbano;

2. Interpellanza presentata dalla capogruppo di “Libera Francavilla” Maria Fontana Passaro in merito all’installazione della fioriera in Largo Dimitri;

3. Interrogazione consiliare presentata dal consigliere comunale del “Gruppo Idea per Francavilla” Giovanni Calò in merito al funzionamento del semaforo Via Appia – Contrada Consolazione;

4. Mozione presentata dal capogruppo consiliare di “Articolo 9” Francesco Carucci in merito all’introduzione del Regolamento comunale sul benessere animale e alla figura di garante comunale per la tutela degli animali;

5. Mozione presentata dal capogruppo consiliare di “Articolo 9” Francesco Carucci per la gestione partecipata degli spazi pubblici verdi e la realizzazione di eventi;

6. Mozione presentata dal Presidente del Consiglio comunale Maurizio Bruno per l’avvio del negoziato finale e risolutivo che porti ad una pace giusta e duratura in Palestina ed Israele;

7. Mozione presentata dal gruppo consiliare del “PD” per l’adesione al progetto "Treno della Memoria" - Edizione 2024;

8. Proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 118 del 14/12/2023 “Conferimento della cittadinanza onoraria a mons. Alfonso Bentivoglio Rettore e Parroco della Basilica Minore del Ss. Rosario”;

9. Proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 117 del 06/12/2023 “Delega al Consorzio Ambito Territoriale Sociale n. 3 Ausl Br/1 del servizio sperimentale di Co-Housing denominato ‘Condominio Solidale’ presso gli alloggi della ex scuola 167";

10. Proposta di Delibera di Consiglio Comunale n.119 del 20/12/2023 “Dup Triennio 2023/2025 - Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 e Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2023/2024 - Elenco Annuale 2023. Approvazione 3° variante”;

11. Proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 116 del 02/12/2023 “Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex articolo 194, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Brindisi n. 311/2023, in relazione alla controversia iscritta al n. 587/2022 R.G.R.”;

12. Proposta di Delibera Consiglio Comunale n. 87 del 27/10/2023 “Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 per i canoni relativi all'attraversamento fognante interrato in corrispondenza del km 032+616 delle linea Taranto-Brindisi”;

13. Proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 113 del 29/11/2023 “Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 304 del 30 novembre 2023, avente ad oggetto: "Variazione d'urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025 (articolo 175, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)";

14. Proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 114 del 29/11/2023 “Comunicazione al Consiglio comunale delle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta comunale, ai sensi dell'articolo 175, comma 5-bis, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 75 del Regolamento di contabilità comunale”;

15. Proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 115 del 29/11/2023 “Revisione periodica delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2022 (articolo 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)”;

16. Proposta di Delibera di Consiglio Comunale n.120 del 21/12/2023 “Integrazione al Regolamento di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Francavilla Fontana, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 16 gennaio 2018, modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 13 giugno 2019”.

Il Consiglio Comunale sarà trasmesso in diretta streaming e in differita radiofonica su Radio AntennaSud.