Bugo: 'Da bambino sognavo di diventare una rockstar. I momenti bui? Il pubblico non vuole artisti che si lamentano'

Cristian Bugatti, meglio conosciuto come Bugo, riparte da 'Rock 'n roll. Il brano segna il ritorno del cantautore piemontese dopo due anni dal suo ultimo lavoro discografico. 'Rock n' roll' riassume tutto ciò che riguarda l’essere se stessi sempre, salire sul palco e sentirsi una rockstar, rimanendo nell’animo e nella vita di tutti i giorni una persona semplice.

Che periodo è della sua vita?

Fantastico. Quando torno con un nuovo progetto sono sempre molto carico.

E' presente sulla scena italiana da diversi anni. In cosa si sente cambiato e come si è evoluto il suo percorso artistico?

Ero un ragazzo di un piccolo paese piemontese e volevo diventare una rockstar. Dedicavo tutto il mio tempo a scrivere canzoni, quando ne ho avute di buone ho preso e mi sono trasferito a Milano dove ho firmato mio primo contratto discografico nel 2002. Era tutto così eccitante.

Cosa racconta Rock'n roll' e cosa ti ha spinto a scriverla?

Parla di una persona (non sono più un ragazzo) che vuole rimanere integro ed onesto col pubblico. E la musica, il rock and roll mi ha permesso di farlo. E' stato scritto nel 2022 mentre registravo tutto l’album. Volevo un manifesto e con questa canzone ho potuto farlo. È brano che parla anche di amicizia, di voglia di stare insieme.

(Foto ufficio stampa)

Mi criticano fin dai miei esordi, non ci do peso.

E i momenti bui?



Non mi soffermo sui periodi bui, non mi piace fare la vittima. Il pubblico non ha bisogno di sentire artisti che si lamentano.

Giudice in un talent? E' un ruolo che le si addice?

Certo. L’ho fatto qualche anno fa a Castrocaro. Mi piace mettermi alla pari con i giovani, non fare il maestro.

Festival di Sanremo? Ci ritornerà un giorno su quel palco?

Non dipende da me. Certo però mi piacerebbe fare un festival in condizioni normali, visto che per i due a quali ho partecipato non è stato così.