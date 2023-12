Chiara Stile (intervista): 'La televisione? Mi piacerebbe indossare un abito che non sia stretto ma che mi venga cucito addosso'

Da grande Chiara Stile diventerà…?



R: «Chiara per ora pensa a migliorare se stessa giorno dopo giorno, a livello didattico, culturale e personale. In modo tale che non appena le si presenterà una nuova sfida, lei sarà pronta ad accoglierla a testa alta».

L’abbiamo conosciuta nello storico programma in onda sulle reti Mediaset – su Rete 4 per la precisione – e quindi a Forum, il tribunale televisivo che risolve contese: «Sono una studentessa di giurisprudenza e mi piace mostrare il cervello oltre le mie gambe. Programma televisivo più adatto non esiste».Nel suo cognome c’è forse il suo destino:«Al concetto di moda preferisco quello di “Stile”. Coco Chanel diceva “La moda passa, lo stile resta”…, ed è proprio la moda protagonista del programma da lei condotto sul canale 117 del digitale terrestre “Moda e Modi” trasmesso sul territorio campano.Modella, blogger e web influencer, sulle pagine del nostro giornale quest’oggi Chiara Stile.R: «Un saluto a tutti voi, tutto procede per il meglio».R: «Vivo la moda tutti i giorni, meno quando sono in casa in piena fase skincare... Ma devo dire che anche in quel caso il pigiama non è il primo che seleziono!».R: «Neanche a farlo apposta, al concetto di moda preferisco quello di “Stile”. Coco Chanel diceva “La moda passa, lo stile resta”. Condivido in pieno. La moda potrà andare di pari passo con lo stile di una persona, che il più delle volte resta invariato poiché ne rispecchia la personalità; lo stile no».R:« La moda, non solo oggi, è un ciclo. Non credo vedremo a vita le gonne ad asciugamano di Balenciaga…»R: «Sono una studentessa di giurisprudenza e mi piace mostrare il cervello oltre le mie gambe. Programma televisivo più adatto non esiste».R: «Un posto che, allo stesso modo dell’abito, non sia stretto ma che mi venga cucito addosso».R: «In tutto ciò che amo fare. Non dico di saper fare tutto, ma onestamente mi impegno molto per ciò che vale la pena per me».R: «Sicuramente vorrò prendermi l’abilitazione da avvocato».R: «Mi affascina il concetto di meritocrazia. La nostra costituzione, così come i codici, è perfetta».