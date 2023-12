Locorotondo, domenica 17 dicembre lo spettacolo teatrale 'Siamo qui riuniti. O delle democrazie imperfette'

LOCOROTONDO (BA) - Prosegue a grandi passi nella società locorotondese, e non solo, il Themis Festival con la sua proposta di teatro civile. Dopo aver raccontato due grandi storie donne che alla mafia hanno pagato un tributo alto pur non essendone responsabili, il terzo appuntamento metterà l’attenzione sulla democrazia, sulle "regole del giorno", il grande gioco che consente di vivere nella legalità e nella libertà. A farlo sarà la rappresentazione teatrale curata da un concittadino, l’attore Filippo Carrozzo, che porterà in scena "Siamo qui riuniti. O delle democrazie imperfette", uno spettacolo creato nel 2005 dal Teatro delle Briciole, rappresentato centinaia di volte in tutta Italia da Bruno Stori e visto da migliaia di adolescenti. Dopo sedici anni, nel 2021 lo spettacolo ha visto una seconda edizione con un nuovo attore, Filippo Carrozzo, in una sorta di doverosa trasmissione di saperi da attore a attore. - Prosegue a grandi passi nella società locorotondese, e non solo, il Themis Festival con la sua proposta di teatro civile. Dopo aver raccontato due grandi storie donne che alla mafia hanno pagato un tributo alto pur non essendone responsabili, il terzo appuntamento metterà l’attenzione sulla democrazia, sulle "regole del giorno", il grande gioco che consente di vivere nella legalità e nella libertà. A farlo sarà la rappresentazione teatrale curata da un concittadino, l’attore Filippo Carrozzo, che porterà in scena "Siamo qui riuniti. O delle democrazie imperfette", uno spettacolo creato nel 2005 dal Teatro delle Briciole, rappresentato centinaia di volte in tutta Italia da Bruno Stori e visto da migliaia di adolescenti. Dopo sedici anni, nel 2021 lo spettacolo ha visto una seconda edizione con un nuovo attore, Filippo Carrozzo, in una sorta di doverosa trasmissione di saperi da attore a attore.





Come di consueto, dopo la rappresentazione teatrale l’associazione Legalitria APS, organizzatrice della manifestazione, offrirà un momento di riflessione affinché i messaggi passati attraverso l’arte teatrale possano essere depositati in ciascuno dei presenti ed approfonditi ulteriormente.

Per far ciò sul tema della democrazia interverranno il già deputato Gero Grassi, da sempre paladino della ricerca della verità sull’uccisione di Aldo Moro, ed il costituzionalista Michele Troisi, docente di Diritto Costituzionale presso l’Università del Salento. Affinché il momento non resti accademico, saranno i componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze insieme ad alcuni studenti dell’IISS "Basile Caramia-Gigante" che offriranno spunti di riflessione per non dare per scontata la democrazia e le regole del gioco che consentono a tutti di vivere nella libertà e nella legalità.

Lo spettacolo si svolgerà presso l’auditorium "Boccardi" dell’IISS "Basile Caramia-Gigante" domenica 17 dicembre con sipario alle ore 19,00.

Entusiasmanti i risultati della campagna abbonamenti, ma è possibile acquistare ancora qualche biglietto per assistere a questo ed agli altri eventi previsti dalla rassegna. Il costo del singolo biglietto per ogni evento è pari a €12,00.





17 dicembre 2023

SIAMO QUI RIUNITI O DELLE DEMOCRAZIE IMPERFETTE





Siamo qui riunti. O della democrazie imperfette parla ai ragazzi di politica in senso alto, con il rigore della ricerca storica e la profonda leggerezza del riso e dell’ironia. Ma di quale politica si tratta? Di quella illustrata dalla radice della parola, di quella del senso etimologico come la intendevano i greci: non la gestione della cosa pubblica o del potere, ma l’essere o il saper diventare cittadini autentici, protagonisti attivi e critici del luogo abitato dagli uomini, la polis. Politoi quindi, uomini all’altezza dell’identità di animali sociali, destinati dalla natura a superare la dimensione individualistica per affrontare coraggiosamente il rapporto con l’altro. Quell’altro che nel presente è sempre più spesso qualcuno che viene da lontano, da altre polis, da altri mondi così differenti per lingua e per cultura. È in questo orizzonte di senso che la politica è la protagonista assoluta di questo spettacolo.

Condotto per mano dall’attore in un ironico e istruttivo viaggio nel tempo – che ha inizio dalla culla della democrazia, l’Atene di 2500 anni fa – il pubblico approderà sorpreso a un oggi carico di contraddizioni e disuguaglianze, scoprendo o riscoprendo le tante imperfezioni, le storture, i camuffamenti delle democrazie del nostro tempo. Sarà curioso allora avvedersi di come la democrazia non sia una conquista acquisita, né d’altronde una sterile utopia, ma sia invece un tentativo in movimento, un’affascinante ipotesi di lavoro, una tensione ancora da agire.

Tra i compagni di viaggio, un grazie particolare al greco Socrate, alla sua arte della parola come colloquio e percorso a due, come arricchimento interiore di sé e dell’altro. E allo spagnolo Fernando Savater, che dopo Etica per un figlio ha gettato, con Politica per un figlio, uno sguardo ancora una volta acuto, penetrante e intenso sul rapporto tra generazioni.





Filippo Carrozzo - Attore, doppiatore e podcaster





Nato nel 1982 in Puglia, ha mosso i primi passi recitando poesie e canzoni di Natale per i parenti. Famosa resta la mia interpretazione di Tu scendi dalle Stelle. Come attore, doppiatore e podcaster, svolge la sua attività su tutto il territorio italiano. Da anni ricerca e studia fiabe della tradizione popolare. Crea progetti di impegno sociale con teatri e scuole. Collabora con esperti del mondo della pedagogia e dell’infanzia. Al lavoro di produzione affianca l’attività laboratoriale per bambini e ragazzi, con scuole e famiglie, come luogo in cui sperimentare nuove forme di linguaggi artistici e approfondire il tema del rapporto con l’arte e l’ascolto. In questi anni ha collaborato con enti, istituzioni e collettivi. Col Mumi – Museo Migrante, con il Comitato 3ottobre nell’ambito del progetto europeo L’Europa inizia a Lampedusa, con Asal Student e Amnesty International. Per il Tg2 Dossier con il giornalista e reporter Valerio Cataldi. Per le attività del Presidio del libro di Bari con Beppe Rosso e Filippo Taricco. Con lo scrittore Gianrico Carofiglio. Con le società della Libri Vivi e Audible per gli audio libri e i podcast. Nel 2018 ha creato il podcast Fiabe in Carrozza, una raccolta di storie provenienti da ogni parte del mondo, premiato nello stesso anno come Miglior podcast emergente. Nel 2019 riceve il premio Anello d’oro al Festival internazionale del doppiaggio Voci nell’ombra. Dal 2020 è co-autore e voce del podcast Sezione Mitologia.