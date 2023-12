CHIESA. Don Tonino, Papa Francesco autorizza la beatificazione

- L’annunzio ufficiale, solenne, è atteso per stamane, alle ore 9.45, nella Cattedrale intitolata a Santa Maria Assunta di Molfetta, in Puglia.Sarà dato dal Vescovo, S. E. Reverendissima Monsignor Domenico Cornacchia: dal Vaticano è appena giunta l’autorizzazione per la beatificazione di don Tonino Bello (Alessano 1935 - Molfetta 1993) che di questa Diocesi (che include anche Terlizzi, Giovinazzo e Ruvo di Puglia) fu vescovo a partire dal 1982 sino alla morte a causa di una malattia neoplastica.E’ quindi stato accertato il miracolo che occorreva per questo step verso gli altari del vescovo “costruttore di pace” che fu anche presidente nazionale di Pax Christi. Il Vescovo ha convocato clero, religiose, religiosi e fedeli laici tutti, comprensibilmente emozionati per l’evento tanto atteso. Che sarà trasmesso in diretta su Tele Dehon (canale 19).