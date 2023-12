Serie A, ultimo turno del 2023

I bianconeri di Massimiliano Allegri, per la gara di cartello del penultimo turno di andata della Serie A 2023-24, ospiteranno la Roma all'Allianz Stadium di Torino alle 20.45 di sabato 30 dicembre. I giallorossi di Mourinho, in ripresa dopo il 2-0 al Napoli, cercheranno i 3 punti per rientrare in Zona Champions. La Roma dovrà anche sperare nel passo falso del Bologna, attualmente quarto e impegnato in casa dell'Udinese. Per gli uomini di Thiago Motta non sarà facile passare al Dacia Arena, contro un avversario che dovrà vincere per non ricadere in zona retrocessione. Essa riserverà una giornata interessante con Cagliari-Empoli e Verona-Salernitana, quali sfide incrociate per la permanenza in Serie A.

- Si giocheranno tra oggi e domani, con la diciottesima giornata, gli ultimi 90 minuti di Serie A per l'anno solare 2023. Dopo l'apertura delle 18.30 con Napoli-Monza e Fiorentina-Torino, la chiusura del primo blocco di partite sarà alle 20.45 con Genoa-Inter. Sul rettangolo del Luigi Ferraris, i nerazzurri di Simone Inzaghi punteranno a laurearsi Campioni d'Inverno con un turno d'anticipo, aumentando così il margine di vantaggio sull'inseguitrice Juventus.