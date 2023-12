'Città Visibili' a Locorotondo: viaggio incantato tra storia e bellezza

LOCOROTONDO - Locorotondo, gioiello pugliese, ha catturato la nostra attenzione con la sua storia avvolta in viuzze concentriche e una bellezza che incanta. L'associazione 'Città visibili', dedicata alla riscoperta dei piccoli borghi italiani, ha avuto l'onore di esplorare questo borgo ricco di fascino.Locorotondo, noto come "Locus rotundus" sin dal 1195, si erge nella sua candida bellezza all'orizzonte. La sua posizione, a pochi chilometri dalle province di Bari, Taranto e Brindisi, offre un panorama unico. Accolti da Maria Grazia Cito, guida appassionata, scopriamo con orgoglio che Locorotondo ha ricevuto la Bandiera Arancione, riconoscimento per il suo patrimonio storico, culturale e ambientale.Il nostro percorso inizia nella Chiesa di S. Maria della Greca, la più antica di Locorotondo, risalente al XV secolo. Le sue caratteristiche architettoniche, tra cui la facciata romanica e il rosone cesellato, ci affascinano. Attraverso vicoletti decorati per le festività, esploriamo anche la Chiesa di San Rocco, con la sua statua in cartapesta e l'altare decorato.Il Parco Comunale regala un panorama mozzafiato sulla Valle d'Itria, dominando uliveti, trulli e case bianche. Il monumento ai caduti ispirò persino uno scrittore spagnolo per un bestseller. Attraversando Porta Napoli, ci immergiamo nella storia di Palazzo Aprile e Palazzo Morelli, notando le "cummerse", tetti a punta che raccoglievano preziosa acqua piovana.Il nostro viaggio continua tra le chiese di Locorotondo, tra cui San Nicola da Mira con la sua struttura peculiare e la Chiesa Matrice di San Giorgio, affascinante esempio di stile neoclassico. La Chiesa dell’Addolorata, una volta castello e prigione, oggi racconta la sua storia attraverso la Chiesa dei Sette Dolori.Il nostro sguardo si posa anche sui dettagli più curiosi, come le straordinarie installazioni natalizie che trasformano il borgo in un magico scenario. Ogni angolo mostra l'originalità e la creatività dei residenti, dalle decorazioni balconi ai presepi personalizzati.Dopo un'entusiasmante esplorazione, ci dirigiamo all'"Arco antico" per un pranzo pugliese delizioso. Salumi, burrate, antipasti, orecchiette e altri piatti tipici, accompagnati da un ottimo vino, soddisfano i nostri palati.Risatolti e soddisfatti, torniamo al centro invaso dalla gioia natalizia. Le festività si avvicinano, e Locorotondo ci ha regalato una giornata indimenticabile. Auguriamo a tutti luminose e gioiose festività dalle Città Visibili.