La magia di Borgo di Natale fra alberi, concerti e mercatini

- 18 dicembre alle ore 20.15 nella Cattedrale Basilica S. Maria Assunta il Concerto di Natale a cura dell’orchestra dell’Istituto Carelli-Forlani e con il coro dei Circoli Didattici Falcone e Via Firenze

- 21 dicembre alle ore 18.30 in via Carelli “Storie dinamiche: incontri e dibattiti” a cura di Demos

- 22 dicembre in via Carelli dalle ore 19.30 “Sì mi piace. Il Natale negli anni ’50: Live music Christmas”, a cura di Demos

- 23 dicembre dalle ore 8.00 al campo sportivo Lorusso il Trofeo di Natale Città di Conversano



Tante ragioni per scegliere Borgo di Natale a Conversano.



CONVERSANO - Un altro fine settimana di colori, musica e tante iniziative di intrattenimento nel Borgo di Natale di Conversano.L’Albero di Natale interattivo sulla balconata Giannetta, l’affaccio monumentale nel cuore del centro storico, è già una delle installazioni più amate nella Città dei Conti. Un albero che si illumina, come per magia, quando i visitatori si prendono per mano.Inoltre, musica come il concerto della Regly Brass Band nell’ambito del Bandalarga Winter Music (prossimi live itineranti sabato 23 dicembre alle 4.00 di mattina e in serata dalle ore 17.00), mercatini natalizi con mascotte grazie all’iniziativa dell’associazione Mentipensanti, e la straordinaria interpretazione di “No, non mi piace”, rappresentazione tratta dal capolavoro “Natale a casa Cupiello” di Eduardo De Filippo, a cura di Demos, fra le suggestive vie del centro storico (si replica il 23 dicembre alle ore 19.00-20.00-21.00).Indimenticabili anche i giri in carrozza con Babbo Natale al Lago di Sassano (prossimi appuntamenti 23-16-30 dicembre) e la corsa dei mille Babbi Natale con il Giro degli Archi Winter Edition di domenica.Nei prossimi giorni e fino al 13 gennaio tante altre occasioni a Conversano per stare insieme e vivere una Natale indimenticabile, passeggiando fra le 100 mila luci che decorano il Castello e il centro della città, il Polo Nord con l’igloo di Babbo Natale, la villa ottocentesca con la giostra luminosa, la pista di pattinaggio sul ghiaccio e la ruota panoramica da cui ammirare un Borgo di Natale fra i più belli d’Italia. Dal ricco programma di Borgo di Natale, per i prossimi giorni vi segnaliamo:- 18 e 20 dicembre il Concerto di Natale “Give me five” alle ore 17.00 nella Chiesa Maris Stella, a cura degli alunni della scuola G. Falcone