Come recuperare le chiamate cancellate su telefono Android?

Oggigiorno gran parte delle attività più importanti che svolgiamo quotidianamente passano per il nostro smartphone. Sono molteplici gli utilizzi giornalieri, foto, messaggi, video, mail e non per ultimo le chiamate che riceviamo giornalmente che possono abbracciare sia la sfera lavorativa che quella familiare. Se qualcosa dovesse andare storto, è bene sapere come recuperare chiamate cancellate.Immersi nei nostri pensieri e nei problemi quotidiani, può succedere che involontariamente o per qualsiasi altro motivo abbiamo cancellato dei registri di chiamate che per noi erano molto importanti. Potrebbero essere stati presenti contatti di lavoro, medici oppure questi dati potrebbero essere stati utili per porre fine a malintesi o controversie, dimostrando la nostra innocenza o prendendo posizione mostrando il registro delle vecchie chiamate o messaggi o quant’altro. Come facciamo quindi a recuperare le chiamate cancellate?Spesso affidiamo anche i nostri momenti più belli, i nostri ricordi significativi e i momenti per noi speciali alla memoria del nostro smartphone. Perderli sarebbe un vero dispiacere. Da non sottovalutare poi le preoccupazioni per la sicurezza che l’eliminazione accidentale di alcuni di questi dati potrebbe comportare. Quindi il loro tempestivo recupero risulterebbe essenziale per avere la garanzia che le nostre informazioni personali più importanti siano ottimamente protette e non cadano in mani di qualche malintenzionato che potrebbe sfruttarle a suo vantaggio.Recuperare chiamate cancellate o dati dal telefono Android è anche molto utile se vogliamo effettuare un monitoraggio a fin di bene sulle persone a noi più care. L’apprensione dei genitori per i propri figli è più che legittima e controllare la loro attività in modo da garantire la loro sicurezza è essenziale. Quindi sapere come recuperare le chiamate cancellate dai loro dispositivi può essere molto utile. È sempre bene stabilire un rapporto di reciproca fiducia e stima raccontandosi di tutto, ma a volte questo non è possibile oppure il livello di comunicazione non è ancora perfezionato.Questi sono solo alcuni casi per cui è molto importante sapere il procedimento corretto per recuperare chiamate senza backup o qualsiasi dato crediamo sia importante e averne nuovamente accesso. In questo articolo vogliamo proprio soffermarci su quest’aspetto e aiutarti nel riuscire a portare a termine correttamente il processo.La migliore scelta e la soluzione più efficace per recuperare dati Android è quella di affidarsi all’esperienza e alla funzionalità di un potente software sviluppato dall’azienda Tenorshare ossia UltData. Siamo più che certi che questo programma diventerà il tuo alleato migliore per ripristinare con successo le chiamate cancellate e riuscire a gestire nel migliore dei modi tutte le sfaccettature di una sempre più complessa vita digitale.

Ecco quindi come procedere:





Recati sul sito del produttore, quindi scarica e installa UltData sul tuo PC e avvia il programma. Ti verrà mostrata la schermata dove potrai scegliere l’opzione che più si adatta al tuo problema, come riportato nell’immagine sottostante.

Adesso collega il tuo dispositivo, tramite cavo dati al computer. Per il corretto funzionamento dovrai effettuare il debug USB. Per effettuarlo nel migliore dei modi, segui le istruzioni che troverai nel monitor, come riportato nelle immagini seguenti.

Prosegui completando la procedura come riportato anche in quest’immagine.





Se per qualsiasi motivo il debug non dovesse attivarsi, ecco cosa devi fare.





Adesso potrai selezionare il tipo di file che hai intenzione di recuperare o visualizzare dal dispositivo collegato. Come vedi la schermata è molto semplice e intuitiva. Potrai facilmente personalizzare le tue opzioni di scelta come meglio credi.

Una volta terminata la selezione, clicca sul pulsante verde in basso a destra “Inizia”. Vedrai sullo schermo una barra di avanzamento che ti permetterà di monitorare la situazione, attendi fino al completamento del processo. Il software sta ottenendo le informazioni che desideri recuperare dal tuo dispositivo. Al fine di ripristinare correttamente i file, UltData ha bisogno dell’autorizzazione per visualizzarli. Non preoccuparti della sicurezza dei dati in questo passaggio e concedi il permesso come riportato nell’immagine sottostante.

Quando l’operazione sarà conclusa, vedrai una lista con tutti i dati recuperati. Potrai quindi gestirli a tuo piacimento e averne il totale accesso e controllo.







Conclusioni



Come hai potuto vedere recuperare le chiamate cancellate su un dispositivo Android può essere molto semplice affidandosi al programma giusto. Ci sentiamo vivamente di consigliarti UltData di Tenorshare in quanto lo reputiamo la soluzione migliore, la più efficace al problema del recupero dati Andoid.



Avere questa possibilità sui telefoni Samsung e su gli oltre 6000 dispositivi che utilizzano questo sistema operativo, con il tasso di riuscita più alto di tutto il settore, è un sinonimo di grande professionalità, serietà e sicurezza. Da non sottovalutare poi tutte le opzioni che il software può offrirti. Queste potrebbero esserti d’aiuto anche per eventuali problemi futuri.



Quindi se la tua necessità è recuperare il registro delle chiamate vecchie o intere chat, immagini contatti e tutto quello che reputi essenziale sai che puoi disporre di uno strumento valido che non teme nessun confronto sul mercato. Da sottolineare anche l’ottimo rapporto qualità prezzo del software, spesso scontato o con qualche succulenta offerta. Speriamo vivamente che questa guida ti sia stata utile e che tu sia riuscito a risolvere il problema nel migliore dei modi possibili.

Come ti abbiamo già accennato UltData è un programma molto potente che ti permette diverse funzioni. Potrai affidarti a lui anche per il recupero delle foto accidentalmente cancellate dalla memoria del tuo smartphone ad esempio. Di seguito ti offriamo una panoramica delle funzionalità del programma.Grazie a UltData sarai in grado di recuperare i messaggi di WhatsApp senza backup e senza la necessità del Root. Puoi anche visualizzarli o scaricarli se invece hai la copia attiva tramite Google Drive, ti basterà cliccare la selezione esatta nella schermata principale per avviare il recupero. Oltre alla possibilità di recuperare intere chat avrai anche l’opportunità di tornare in possesso di foto, video e quant’altro importante nella versione Business.Se utilizzi WeChat potrai tranquillamente recuperare tutti i contenuti delle tue conversazioni. Il software ha il più alto tasso di successo di tutto il settore e funziona su oltre 6000 smartphone e Tablet con sistema operativo Android. Utilizzare UltData ti consente un recupero più efficace e semplice rispetto all’utilizzo, ad esempio, di Google Drive. Questo perché troverai i file che ti interessano già suddivisi e non dovrai stare a navigare per molto tempo all’interno delle varie cartelle di backup. In più una volta selezionati i files, avrai la loro completa gestione, senza dover fare macchinosi e lunghi passaggi per riordinarli. Il tutto in modo estremamente semplice e veloce rispetto ai metodi tradizionali.Come puoi constatare UltData può essere considerato lo strumento definitivo per quanto riguarda il recovery di tutti i dati più importanti che accidentalmente potresti aver cancellato.