Continua offensiva israeliana nel Sud di Gaza

Le operazioni dell'esercito israeliano nel sud della Striscia di Gaza sono ancora in corso, con un aumento delle forniture di carburante per mitigare ulteriori ripercussioni sulla popolazione coinvolta.Il primo ministro israeliano, Benyamin Netanyahu, ha dichiarato con fermezza che, finché lui sarà in carica, non avverrà che l'Autorità nazionale palestinese (Anp) controlli Gaza. Ha sottolineato che coloro che educano i propri figli al terrorismo, lo finanziano e ne sostengono le famiglie non avranno l'opportunità di governare Gaza dopo l'eliminazione di Hamas.L'arrivo dei tank israeliani nel centro di Khan Yunis, a Sud di Gaza, è parte di un'operazione delle Forze di difesa israeliane (IDF) che hanno accerchiato con i carri armati l'abitazione di Yahya Sinwar, considerato il capo degli attacchi avvenuti lo scorso 7 ottobre. L'obiettivo è chiaramente individuato nel contrasto a organizzazioni considerate minacciose per la sicurezza di Israele.