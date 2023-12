Magia natalizia a Bari: Enzo Cairoli cattura l'atmosfera dell'accensione dell'Albero in Piazza Ferrarese

ph: Ezio Cairoli

ph Ezio Cairoli

ph Ezio Cairoli

ph Ezio Cairoli

ph Ezio Cairoli ph Ezio Cairoli

ph Ezio Cairoli

ph Ezio Cairoli



ph: Ezio Cairoli

BARI - Mercoledì 6 dicembre 2023, il rinomato fotografo barese Enzo Cairoli ha immortalato l'incanto del periodo natalizio durante l'accensione dell'albero di Natale in Piazza Ferrarese, regalando ai lettori uno sguardo esclusivo attraverso i suoi straordinari scatti.Le fotografie di Cairoli catturano la magia e l'entusiasmo che pervadono la piazza durante questo evento speciale. Le luci scintillanti dell'albero natalizio risplendono, diffondendo calore e gioia in una cornice che celebra l'unione e la tradizione festive.I dettagli delle decorazioni natalizie e l'atmosfera festosa si mescolano armoniosamente nelle immagini, trasmettendo la bellezza dell'occasione.Le fotografie in esclusiva offrono ai lettori la possibilità di immergersi nell'atmosfera unica di Piazza Ferrarese durante la celebrazione dell'accensione dell'albero di Natale, evidenziando il talento di Enzo Cairoli nel catturare emozioni e momenti speciali attraverso il suo obiettivo.