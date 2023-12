'Da Luce a Luce', Natale all'insegna della solidarietà e della cultura presso il Castello Marchione di Conversano

BARI - L'Associazione Crocerossine d'Italia onlus sez. di Bari, in collaborazione con il Comune di Conversano, l'Associazione culturale Incontri e Retina Italia odv, presenta l'evento natalizio "Da Luce a Luce - a Natale la luce nasce dalle tenebre" presso il suggestivo Castello Marchione di Conversano il 16 dicembre 2023 dalle ore 18.00.Questo incontro, a cui si accede su invito, è dedicato alla sensibilizzazione sulla "retinite pigmentosa", una malattia genetica che colpisce l'epitelio pigmentato e la retina. Il programma della serata prevede saluti istituzionali, interventi scientifici e sociali, con il coordinamento registico di Angela Campanella.Il sindaco di Conversano, avv. Giuseppe Lovascio, e altri ospiti illustri daranno il loro contributo, mentre il recital dell'attore e drammaturgo Teodosio Saluzzi, allievo di Eduardo De Filippo, presenterà poesie della tradizione partenopea. Durante l'evento, sarà consegnato il premio donna Giulia Acquaviva d'Aragona alla prof.ssa Annalisa Caputo in rappresentanza del Centro Volontari della Sofferenza (CVS) di Bari – Bitonto.La serata sarà arricchita dagli intermezzi musicali del soprano Laura De Palma e della pianista Adriana De Serio, che eseguiranno brani tratti da operette, partenopei e classici natalizi. Al termine, un brindisi natalizio sarà accompagnato dal trio Noi X Caso e dalle danze guidate da Maria Cristina Sabatini.L'evento culminerà con la realizzazione di un presepe artistico dell'artista Natalia Bartoli e con la possibilità di partecipare a una lotteria con premi offerti da privati e attività commerciali locali. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare sez.bari@crocerossineditalia.org