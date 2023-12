Decide Rabiot: la Juventus sconfigge la Roma e si avvicina all'Inter

Juventus fb

TORINO - In una partita intensa e ricca di emozioni, la Juventus si aggiudica tre punti fondamentali sconfiggendo la Roma grazie a una stoccata vincente di Rabiot. Questa vittoria porta la Juventus a quota 43 punti e la colloca a soli -2 dall'Inter, alimentando la competizione per la vetta della Serie A.La partita è stata caratterizzata da un primo tempo vibrante, con numerose occasioni da entrambe le squadre. Cristante ha sfiorato il palo all'inizio, mentre N'Dicka si è distinto con un salvataggio sulla linea. Tuttavia, è stato il secondo tempo a decidere le sorti del match, con una giocata magistrale di Rabiot, il quale è stato l'artefice del gol che ha portato i bianconeri in vantaggio.Nonostante gli sforzi di Mourinho, che ha cercato di invertire le sorti del match inserendo Pellegrini, El Shaarawy e Azmoun, la Roma ha trovato difficile superare la difesa ben organizzata della Juventus. Dybala ha mostrato una velocità ridotta, mentre Lukaku è stato efficacemente neutralizzato da Bremer.Nel finale, la Juventus ha nuovamente sfiorato il gol con Chiesa, ma il suo tentativo è stato annullato per fuorigioco. La vittoria, comunque, consolida la posizione della Juventus in classifica e la riavvicina alla vetta, mantenendo viva la sfida per il titolo di Serie A.