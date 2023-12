Eat Happy Group cresce in Puglia e inaugura il primo punto vendita a Lecce

LECCE – Eat Happy Group, multinazionale innovativa nel settore del food e specializzata nella produzione di sushi, inaugura oggi il primo punto vendita a marchio Eat Happy a Lecce, all’interno di Interspar, in via Lequile 123. L’apertura del corner di 12 metri quadri ha visto l’assunzione di 3 Sushi Chef che, ogni giorno, offriranno un'esperienza culinaria autentica per tutti gli amanti della gastronomia asiatica, preparando specialità come Nigiri, Hosomaki e Uramaki, oltre a sashimi, tartare e Pokè Bowls. – Eat Happy Group, multinazionale innovativa nel settore del food e specializzata nella produzione di sushi, inaugura oggi il primo punto vendita a marchio Eat Happy a Lecce, all’interno di Interspar, in via Lequile 123. L’apertura del corner di 12 metri quadri ha visto l’assunzione di 3 Sushi Chef che, ogni giorno, offriranno un'esperienza culinaria autentica per tutti gli amanti della gastronomia asiatica, preparando specialità come Nigiri, Hosomaki e Uramaki, oltre a sashimi, tartare e Pokè Bowls.





Con l’apertura del corner di Lecce, che rappresenta il terzo in Puglia e il quinto nei supermercati del Gruppo Maiora, Eat Happy Group consolida ulteriormente la sua presenza nella Regione e si inserisce in un piano di crescita più ampio a livello nazionale. Il Gruppo prevederà infatti nuove aperture entro il 2024, che si aggiungeranno agli oltre 50 corner per il marchio Eat Happy e oltre 600 punti vendita a marchio Wakame in Italia.

"Siamo entusiasti di annunciare l'apertura del nostro primo punto vendita a Lecce, un ulteriore e significativo passo del nostro piano di crescita in Puglia, regione particolarmente strategica per il nostro Gruppo, e sull’intero territorio nazionale. Siamo infatti determinati a continuare a investire in questo territorio e in tutta la Penisola con nuove aperture e nuove assunzioni, continuando a offrire prodotti di alta qualità ai nostri consumatori amanti della cucina asiatica" commenta Andrea Calistri, CEO & Managing Director Italia, Francia e Olanda di Eat Happy Group.





Le materie prime di Eat Happy





Eat Happy presta particolare attenzione alla selezione e all’approvvigionamento degli ingredienti per i prodotti, nonché al rispetto degli standard alimentari internazionali per tutti i fornitori, attribuendo anche grande importanza all’origine della materia prima. Ad esempio, il riso, la materia prima maggiormente impiegata nelle preparazioni, è coltivato in Italia ed è di tipo Selenio.





Il packaging di Eat Happy





Eat Happy Group è costantemente al lavoro per implementare nuove soluzioni a favore della sostenibilità ambientale e della riduzione dell’utilizzo di plastica. E proprio sul tema della sostenibilità, è di recente acquisizione il certificato FSC da parte del fornitore di packaging per Pokè e Donburi.

Infatti, questi imballaggi sono realizzati in polpa di cellulosa, un materiale compostabile, tutelando così la gestione forestale e la tracciabilità dei prodotti derivati. Le confezioni del sushi Eat Happy sono invece realizzate in R-PET, un polimero 100% riciclato.