Fasano, il 9 dicembre a Borgo Egnazia la Festa del Borgo 'Vitigni e Vignaioli'

FASANO (BR) - Proseguono gli eventi nel fasanese: il 9 dicembre dalle ore 19.30 si terrà, a Borgo Egnazia, la Festa del Borgo “Vitigni e Vignaioli”, una serata dedicata alla cultura enogastronomica locale, raccontata da viticoltori storici e produttori dalle etichette inedite, attraverso una degustazione di vini provenienti da vitigni tradizionali.





Il calore e la magia del Natale in Puglia rivivono tra piatti dal sapore di casa, balli popolari e le lucine bianche delle Casette della Piazza del Borgo, trasformate per l’occasione in vere e proprie botteghe artigiane.

Un momento di gusto e convivialità che celebra le arti, i sapori e gli aromi intensi della tradizione pugliese nel periodo più affascinante dell’anno.