Fasano, la premiazione dei vincitori del concorso internazionale 'Un poster per la pace' al Teatro Sociale

FASANO (BR) - Un'emozionante serata dedicata ai giovani ed alla pace si è vissuta giovedì 30 novembre presso il teatro Sociale di Fasano, organizzata dal Lions Club Fasano che ha premiato gli studenti che hanno partecipato al concorso internazionale "Un poster per la pace" che da oltre 30 anni i Lions organizzano a livello mondiale.





La serata, patrocinata dal comune di Fasano, è stata condotta da Martino Grassi, avvocato, giornalista e socio Lions, e si è avviata con l’intervento di Alfonso Belfiore, presidente del Lions Club Fasano, e con il saluto di Francesco Zaccaria, sindaco di Fasano.

Un appuntamento arricchito dalla presenza di due ospiti illustri: Nicola Latorre - già sindaco di Fasano e senatore, editorialista su giornali nazionali, già direttore generale dell'Agenzia Industrie Difesa e attualmente docente di politica estera e difesa presso l’Università LUISS "G. Carli" di Roma – e Franco Di Mare - tra i più noti giornalisti italiani, inviato di guerra, autore di libri, conduttore di trasmissioni di successo sui canali Rai, azienda in cui ha ricoperto prestigiosi incarichi dirigenziali.

I due ospiti, anche grazie alle domande dei giovani studenti presenti sul palcoscenico, hanno offerto al numeroso pubblico interessanti spunti di riflessione facendo riferimento alla loro esperienza personale e professionale.

Si è poi proceduto alla premiazione degli studenti che hanno partecipato al concorso internazionale "Un poster per la pace", quest’anno intitolato "Osate sognare", ideato dal Lions Club International nel 1988 per dare ai giovani di 11, 12 e 13 anni l’opportunità di esprimere, con la creazione di elaborati, il loro ideale di pace e la loro visione del mondo.

Il Lions Club Fasano ha voluto promuovere questo premio in favore di tre istituti scolastici: la scuola secondaria statale di I grado "Bianco–Pascoli" di Fasano, l’istituto Comprensivo "Galilei - Fortunato" di Pezze di Greco e Montalbano e l’istituto comprensivo di Cisternino.

Sono stati presentati in tutto ben 226 elaborati valutati da una giuria di esperti composta da: Pino Damasco, artista, Raffaella Rotondo, docente di storia dell’arte - polo liceale "G. Galilei – M. Curie" di Monopoli, Alma Narducci, già dirigente scolastica, Mariella Lorusso, docente di tecniche di comunicazione e cromoterapeuta, e Maria De Mola, già docente di storia dell’arte. Responsabile del service "Un poster per la pace" per il Lions Club Fasano è stata la socia Angela Abbracciante che ha svolto un importante lavoro di coordinamento con i docenti referenti del progetto: Angela Rubino (“Bianco-Pascoli”), Ezia Del Re (I. C. "Galilei-Fortunato") ed Angelo Elia (I.C. di Cisternino).

La giuria tenendo conto dei criteri previsti dal bando, ha scelto i tre vincitori assoluti del concorso, uno per ogni istituto:

- Maria Lourdes Guarini, della 2^ A dell’istituto comprensivo "Galilei-Fortunato" di Pezze di Greco e Montalbano, premiata da Maria Antonietta Pugliese, vincitrice del concorso "un poster per la pace" promosso dal Lions Club Fasano nell’anno 2004/2005, giunta appositamente da Milano, dove oggi vive e lavora;

- Carola Pepe, della 2^ E dell’istituto comprensivo di Cisternino, premiata dal sen. Nicola Latorre;

- Federica Cisternino, della 2^ C della scuola secondaria statale di I grado "Bianco–Pascoli" di Fasano, premiata dal giornalista Franco Di Mare.

I vincitori del concorso a livello locale, parteciperanno a ulteriori selezioni a livello distrettuale Lions, e poi, in caso di superamento, anche a livello multidistrettuale ed internazionale. Il vincitore del primo premio internazionale si aggiudicherà 5.000 dollari ed il viaggio per partecipare ad una speciale cerimonia di premiazione che si terrà negli Stati Uniti.

Menzioni di merito, inoltre, per altri quattro studenti: Francesco Ancona della 3^ B e Leonardo Renna della 2^ A entrambi dell’istituto comprensivo "Galilei-Fortunato" di Pezze di Greco e Montalbano, insieme a Paola Baccaro della 3^ L e Laura Schiavone della 2^ D entrambi della scuola secondaria statale di I grado "Bianco–Pascoli" di Fasano.

A tutti i partecipanti al concorso è stato consegnato un attestato di partecipazione.

Alcuni disegni, selezionati tra i 226 presentati dagli studenti, faranno parte di un calendario che il Lions Club Fasano ha realizzato e che sarà distribuito nei prossimi giorni.

La serata si è conclusa con l’intervento del Governatore del Distretto Lions 108 AB, il fasanese Leonardo Potenza.