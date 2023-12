Gallipoli, torna TuttoMondo con lo spettacolo 'Bertuccia all'Inferno'

GALLIPOLI (LE) - Torna TuttoMondo alle porte del Natale. In scena "Bertuccia all’Inferno" produzione di Ura Teatro di e con Fabrizio Pugliese. Venerdì 22 dicembre, ore 18.30 sul palcoscenico del Teatro Garibaldi, prosegue la rassegna organizzata da ZeroMeccanico e patrocinata dal Comune di Gallipoli, in programma dal 9 al 30 dicembre al Teatro Garibaldi. - Torna TuttoMondo alle porte del Natale. In scena "Bertuccia all’Inferno" produzione di Ura Teatro di e con Fabrizio Pugliese. Venerdì 22 dicembre, ore 18.30 sul palcoscenico del Teatro Garibaldi, prosegue la rassegna organizzata da ZeroMeccanico e patrocinata dal Comune di Gallipoli, in programma dal 9 al 30 dicembre al Teatro Garibaldi.





In scena un narratore e un burattino decidono di raccontare una storia. Si assegnano le parti: Bertuccia fa Bertuccia, il narratore tutti gli altri personaggi, e alla considerazione che in fondo anche Bertuccia lo fa il narratore è inutile rispondere, se no crolla tutto: la magia del teatro, il gusto di raccontare una storia e di scivolare dolcemente dalle parole alle azioni, ai piccoli giochi teatrali pure presenti nell’essenzialità di questo lavoro.

La storia è semplice e risponde al classico modello della favola antica con le tre prove da superare prima del lieto fine.

Lo spettacolo gioca attorno a un tema molto delicato: parlare ai bambini dell’apparente distrazione dei loro genitori inghiottiti dagli impegni lavorativi e spiegando loro che coi genitori bisogna avere tanta pazienza.

Bertuccia viene rapito dalla Signora Morte e il nostro eroe sarà chiamato ad attraversare antichi cimiteri nei quali scoprire vecchi errori commessi, attraversare inferni e affrontare diavoli inferociti a volte più impertinenti dello stesso Bertuccia e un terribile guerriero generato dagli stessi incubi del protagonista.

Il rapimento è solo uno scherzo che la "Nera Signora"gli ha giocato, un modo un po’ "noire" per riavvicinare Bertuccia al suo figliolo. Il tutto condito dall’ironia e dalla leggerezza che si addice a un burattino.

TuttoMondo rientra all’interno del più ampio progetto "Babele, Linguaggi Contemporanei". Quattro serate a ridosso delle festività natalizie e degli ultimi giorni del 2023 dedicate ai più piccoli e alle loro famiglie. Uno sguardo sul panorama dei linguaggi teatrali declinati per l’infanzia e un’occasione per i grandi di condividere con i loro piccoli la gioia e il fascino del teatro.

"Dopo la serata inaugurale – le parole di Ottavia Perrone e Francesco Cortese di ZeroMeccanico Teatro, direttori artistici di TuttoMondo – siamo sempre più contenti della scelta compiuta, convinti come siamo che il teatro possa avere per bambini e ragazzi un potere di straordinaria condivisione e crescita. Educare i più piccoli allo sguardo coinvolto e magico verso il palcoscenico, allenare la loro fantasia e i loro sogni sono una missione di portata eccezionale. Il teatro come gioco attraverso il quale crescere, una finestra spalancata sul mondo".

L’ultimo appuntamento di TuttoMondo è in cartellone il prossimo 30 dicembre, in scena "Sogno in Scatola" di ZeroMeccanico Teatro. Tutti gli spettacoli avranno un biglietto d’ingresso del costo di 6 euro, acquistabili online su oooh.events.com oppure al botteghino del Teatro Garibaldi a partire da un’ora prima di ogni spettacolo. Per info e prenotazioni: 3483819266 - 3400801820.