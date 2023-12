Oria, domenica 17 dicembre presentazione del libro "E-ducazione Antivirus dell'illegalità" del professore Francesco Carone

ORIA (BR) - Mal-essere, educazione come cura e promozione della legalità e della libertà. Questi i temi trattati nel cenacolo con l'autore del volume dal titolo "E-ducazione Antivirus dell'illegalità", e ideatore del progetto educativo, Professore Francesco Carone, durante il suo incarico da Dirigente presso il Liceo Classico e Scientifico "V. Lilla" di Francavilla Fontana. - Mal-essere, educazione come cura e promozione della legalità e della libertà. Questi i temi trattati nel cenacolo con l'autore del volume dal titolo "E-ducazione Antivirus dell'illegalità", e ideatore del progetto educativo, Professore Francesco Carone, durante il suo incarico da Dirigente presso il Liceo Classico e Scientifico "V. Lilla" di Francavilla Fontana.





Una serata di approfondimento culturale all'insegna del confronto e del dialogo attorno a temi che riguardano tutte le giovani studentesse e i giovani studenti.

L'evento si terrà domenica 17 dicembre 2023 presso la Sala di Rappresentanza della Biblioteca diocesana di Oria, in Piazza Giustino De Jacobis n°4. Organizzato dall'associazione culturale "Il Pozzo e l'Arancio", rientra nel progetto "Le città invisibili: tante storie per una stOria" per l'accessibilità, la fruibilità e la valorizzazione del complesso monumentale dell'Episcopio di Oria.