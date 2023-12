'Il Farmacista e la Farmacia nella fase post pandemica': convegno a Bari

BARI - Nel tessuto sociale scosso dalla pandemia, la figura del Farmacista è sempre più considerata indispensabile per la tutela della salute pubblica. Non più solo dispensatori di farmaci, ma veri e propri pilastri di una nuova idea della prevenzione e della cura, i farmacisti si confermano sempre più punti di riferimento nelle comunità nelle quali operano.Con l'arrivo dell'influenza e la persistente minaccia del Covid-19, la Farmacia è, dunque, simbolo di resilienza e avanguardia, essenziale nell'incrementare la copertura vaccinale e salvaguardare la salute collettiva, in linea con le indicazioni delle autorità sanitarie. Del resto l'aggiornamento scientifico dei farmacisti non conosce soste garantendo un impegno costante verso l'eccellenza operativa e l'accuratezza terapeutica.La diffusione del virus nelle sue ultime varianti, i suoi effetti sui pazienti affetti da altre patologie, la misurazione dei livelli di efficacia della profilassi vaccinale e degli effetti indesiderata e/o avversi, gli aspetti epidemiologici legati al territorio e le relative misure di igiene e prevenzione saranno alcuni degli argomenti di approfondimento di un convegno scientifico sul tema “Il Farmacista e la Farmacia nella fase post pandemica”, che Ordine dei Farmacisti Bari Bat e Federfarma Bari hanno organizzato per lunedì 4 dicembre, alle ore 20,30 presso la sala Arcobaleno della Asl Bari (ex CTO - Lungomare Starita n. 6 BARI).I saluti iniziali saranno affidati al dott. Antonio Sanguedolce (DireMore Generale Asl Ba), seguiti dall'introduzione del sen. dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri (Presidente Ordine Farmacisti Ba/Bat), del dott. Pellegrini Calace (Tesoriere Federfarma Nazionale) e del dott. Vito M. D. Novielli (Presidente Federfarma Bari), a sottolineare l'importanza di questo incontro come fulcro di scambio e progresso. Federfarma Bari Ordine Interprovinciale dei Farmacisti Bari - BAT.L'evoluzione dell'influenza, l'efficacia della vaccinazione e le dinamiche epidemiologiche saranno analizzati da esperti del calibro della prof.ssa Maria Chironna (Università degli Studi di Bari), del dott. Fulvio Longo (Direttore Dipartimento Igiene Asl Ba), della dott.ssa Stefania Antonacci (Direttore UOC farm. terr. Asl Ba) e del dott. Michele Dalfino Spinelli (Vice Presidente Ordine Farmacisti Ba/Bat).L'evento si annuncia come una tappa imprescindibile per i professionisti del settore e un'occasione importante per i media, per conoscere ed interpretare le dinamiche di un settore che è in costante evoluzione.