ANCE Puglia compie mezzo secolo, celebrazioni e riflessioni. Biancofiore: 'Da cinquant’anni costruttori del nostro territorio'

BARI - L’associazione dei costruttori ANCE Puglia ha celebrato i suoi primi 50 anni di vita, riunendo i presidenti del passato e gli organi direttivi attuali presso la Masseria Torre Coccaro. Durante l’evento sono stati rivissuti i momenti chiave che hanno plasmato la storia e gettato le fondamenta dell’Associazione, in un viaggio attraverso i traguardi raggiunti e le sfide superate. L’evento è stato arricchito da un talk sui temi della rigenerazione urbana, della formazione e dell’innovazione tra il vicepresidente nazionale ANCE Domenico De Bartolomeo, il presidente ANCE Puglia Gerardo Biancofiore e il rettore del Politecnico di Bari Francesco Cupertino.Nell’occasione sono stati premiati i presidenti che si sono susseguiti al vertice dell’associazione pugliese: Michele Matarrese, Laura Panzera in memoria del padre Salvatore, Angelo Bozzetto, Luigi De Bartolomeo in memoria del padre Nicola, Giovanni Mongelli, Fabrizio Nardoni, Salvatore Matarrese, Domenico De Bartolomeo, Nicola Delle Donne, Gerardo Biancofiore e Nicola Bonerba. Premiato, inoltre, Giacomo Amendolara, direttore di Ance Puglia fino al 2007.ANCE Puglia nasce nel 1972 dalla volontà degli imprenditori edili aderenti alle Confindustrie provinciali e da quel giorno dà voce agli edili pugliesi, impegnandosi a promuovere l’edilizia secondo un approccio sostenibile e all’avanguardia, orientato al futuro. Nei cinquant’anni di attività, ANCE Puglia si è impegnata, con una spiccata propensione all’innovazione e alla contemporaneità, nel diffondere e rafforzare i valori e la cultura d’impresa; in primis, con spirito di servizio nei confronti delle Associazioni territoriali e delle imprese edili da esse rappresentate, per le quali ANCE Puglia incarna il ruolo di interfaccia con l’amministrazione regionale.“Se volgiamo lo sguardo a mezzo secolo fa - ha ricordato il presidente di ANCE Puglia Gerardo Biancofiore - possiamo apprezzare come il sistema associativo di ANCE in Puglia sia stato protagonista dello sviluppo del nostro territorio”. “Gli ultimi anni sono stati particolarmente impegnativi per il settore – ha continuato Biancofiore - , tuttavia ci proiettiamo con grande fiducia verso il futuro per affrontare le principali sfide che ci vedono già oggi impegnati: in particolare, l’ammodernamento delle infrastrutture nel Mezzogiorno, la riqualificazione urbanistica delle città ricucendo le periferie ai centri e l’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare residenziale e pubblico”.