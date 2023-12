Per il terzo anno consecutivo, i poliziotti si sono affiancati ai volontari della mensa Caritas, cucinando per circa 75 ospiti. L'iniziativa, guidata dal vicequestore Giuseppe Massaro, è un segno tangibile di solidarietà e vicinanza tra la comunità mesagnese e la Polizia di Stato, dimostrando che il Natale è anche tempo di condivisione e atti di carità.

MESAGNE - A Mesagne, in provincia di Brindisi, la solidarietà si unisce al servizio della Polizia di Stato. In occasione di Santo Stefano, gli agenti del commissariato locale hanno dedicato parte del loro tempo alla cucina presso Casa di Zaccheo, una struttura che prepara pasti caldi per famiglie in difficoltà.