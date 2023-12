- Il Lecce Primavera vince 2-0 sull’ Empoli a San Pietro in Lama nella tredicesima giornata di andata. Nel primo tempo al 17’ Giacomo Corona dei toscani va vicino al gol, al 33’ Matteo Agrimi dei salentini di testa non riesce a schiacciare in porta e al 39’ il Lecce Primavera passa in vantaggio con l’ irlandese Ed Mc Jannett, tocco di destro.Nel secondo tempo al 4’ il danese Jeppe Corfitzen dei giallorossi pugliesi colpisce la traversa, al 18’ Mc Jannet realizza la rete del raddoppio dei salentini con una conclusione da fuori area e al 91’ Mc Jannet sfiora il terzo gol. Il Lecce Primavera è terzultimo in classifica con 11 punti insieme al Bologna e al Monza.Nella quattordicesima giornata di andata, i salentini giocheranno sabato 16 dicembre alle 11 in trasferta con la Fiorentina. I toscani vincono 4-1 fuori casa con la Sampdoria e sono penultimi con 10 punti.