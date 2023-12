Lecce, giovedì 14 dicembre alle Officine Cantelmo conferenza stampa di presentazione del 'Piano Strategico del Turismo e della Cultura'

LECCE - Giovedì 14 dicembre, alle ore 11, alle Officine Cantelmo l'Amministrazione comunale presenterà il percorso che porterà, nei prossimi mesi, alla redazione del Piano Strategico del Turismo e della Cultura della Città di Lecce, condividendo le prime indicazioni emerse dai focus che si sono tenuti il 27, il 28 e il 30 novembre fra le Cantelmo e la Sala Dante dell'Istituto Costa. - Giovedì 14 dicembre, alle ore 11, alle Officine Cantelmo l'Amministrazione comunale presenterà il percorso che porterà, nei prossimi mesi, alla redazione del Piano Strategico del Turismo e della Cultura della Città di Lecce, condividendo le prime indicazioni emerse dai focus che si sono tenuti il 27, il 28 e il 30 novembre fra le Cantelmo e la Sala Dante dell'Istituto Costa.





Si è trattato di un primo giro di assemblee specifiche, tematiche, per coinvolgere tutti gli attori del territorio interessati a partecipare a questo percorso: nello specifico, i rappresentanti delle associazioni di categoria, gli ordini professionali, i sindacati, i responsabili delle attività pubbliche, i responsabili di attrattori culturali e ambientali pubblici e privati, i responsabili di attività e servizi turistici privati, i componenti del Senior Board (istituzioni pubbliche), i rappresentanti della fascia giovanile (dai 18 ai 35 anni), i rappresentanti delle associazioni culturali e del mondo del volontariato.

L’ascolto e il coinvolgimento sono tra i pilastri su cui poggia la costruzione di questo ambizioso percorso che si snoderà attraverso suggerimenti e proposte da parte della comunità di riferimento per fotografare la situazione attuale e calibrare i nuovi target con l’obiettivo di definire e migliorare il posizionamento strategico della città di Lecce come destinazione turistica e culturale di riferimento per la Puglia e per il Salento.

Lecce sarà la prima città capoluogo della Puglia a dotarsi di un piano strategico del Turismo e della Cultura, coerente con il processo di sviluppo delle destinazioni che sta avviando la Regione Puglia.

Nella redazione del Piano, l'Amministrazione comunale si avvale del supporto e della consulenza della società “365 giorni in Puglia” di Nevio D'Arpa che ha messo a disposizione il proprio team di consulenti ed esperti, già membri del comitato scientifico di BTM, e del CIDAC (Associazione delle Città d'Arte e Cultura), di cui il Comune di Lecce è socio, rappresentato da Ledo Prato.

Alla conferenza stampa – coordinata da Mary Rossi (365 giorni in Puglia) – interverranno il sindaco di Lecce Carlo Salvemini con gli assessori al Turismo Paolo Foresio e alla Cultura Fabiana Cicirillo e i consulenti Beppe Giaccardi (Destination Management) ed Edoardo Colombo (Innovazione e Digitalizzazione).

