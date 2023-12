Il progetto 'Anteas per Taranto' si prende cura delle mani degli anziani

TARANTO - Sarà una mattinata indimenticabile per gli anziani della RSA della Cittadella della Carità che riceveranno la visita dei volontari dell’Anteas e dei Maestri del lavoro di Taranto, accompagnati da un gruppo di allieve della Scuola Professionale di Estetica Ceas Academy; all’iniziativa, che si terrà, venerdì 15 dicembre a partire dalle ore 10.00, è prevista anche la presenza di Ida Iannelli, Presidente regionale Anteas Puglia.Un momento gioioso che, oltre a prevedere la degustazione dei dolci tradizionali delle festività natalizie, sarà allietato dalle note dei musicisti Angelo Cardellicchio e Vito Abbondanza che canteranno vecchie melodie, quelle più care alle persone anziane, ed animeranno la mattinata coinvolgendo e sollecitando la partecipazione attiva dei presenti.Nell’ambito dell’iniziativa l’Anteas Taranto e i Maestri del lavoro di Taranto hanno organizzato anche la partecipazione di un gruppo di allieve della Scuola Professionale di Estetica Ceas Academy che effettueranno trattamenti e massaggi estetici alle mani degli anziani ospiti della struttura.Annunciando l’iniziativa Elvira Mazza, presidente di Anteas Taranto, ha spiegato che «il nostro auspicio è che l’applicazione carezzevole di una crema sulle mani dell’anziano, un massaggio lieve accompagnato da un gentile approccio verbale, possa costituire una piacevole esperienza di rilassamento per chi lo riceverà ed un momento emozionante per queste ragazze: il contatto sensoriale potrà diventare il preludio di una relazione empatica ed emozionale che arricchirà entrambi i protagonisti. Avvicinare i ragazzi al mondo degli anziani, promuovere rapporti, spesso distratti dai ritmi di una vita frenetica, può far scoprire dimensioni alternative di relazioni umane: da sempre l’Anteas Taranto si pone questi obbiettivi, anche attraverso le sue numerose iniziative con le scuole e con il mondo giovanile».Questa attività presso la Rsa della Cittadella della Carità è una delle azioni del progetto “Anteas per Taranto” sostenuto dal Fondazione con il Sud attraverso il Bando Volontariato 2022.