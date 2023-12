Incidente grave sulla Statale 96, feriti e intervento immediato delle forze di soccorso

ALTAMURA - Nel pomeriggio odierno, sulla statale 96 in direzione Altamura, nei pressi della seconda uscita per Palo del Colle, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto un furgone, un fuori strada e due auto. A seguito dell'impatto, uno dei veicoli è finito oltre il guardrail, ribaltandosi. La dinamica precisa dell'accaduto non è ancora chiara.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti tempestivamente l'automedica della postazione di Modugno e le ambulanze di Bitonto e Grumo. Un ferito, in condizioni gravi, è stato trasportato in codice rosso per dinamica, mentre un altro ferito è stato assistito sul posto. Le forze dell'ordine, tra cui i Carabinieri e i Vigili del fuoco, sono intervenute per gestire la situazione e chiarire la dinamica dell'incidente.