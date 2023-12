TuttoMondo a Gallipoli si chiude con 'Sogno in Scatola'

Si chiama "sogno in Scatola" l'ultimo appuntamento e vuole essere un omaggio all'invenzione del cartometraggio: tra rime, illustrazioni, scatole e suoni si srotola una storia visionaria da raccontare, guardare e immaginare. Uno spettacolo senza tempo con protagonista un bimbo e le sue tante scatole.





La sua immaginazione lo porterà a scoprire luoghi magici e incantati. Incontrerà leggendari astronauti e balene canterine, esplorerà di cosa sono fatti i sogni. Con "Sogno in Scatola" si chiude la rassegna di TuttoMondo, un impegno importante ma che ha dato tante gratificazioni agli organizzatori, Ottavia Perrone e Francesco Cortese.





"Sogno in Scatola" è adatto per i bambini dai 3 anni in su e il costo del biglietto è di 6euro acquistabili on line su oooh.events.com oppure al botteghino del Teatro Garibaldi un'ora prima dell'inizio dello spettacolo previsto per le 18.30.





Per info: 348-3819266

- Sabato 30 dicembre ore 20.30 avrà luogo l'ultimo appuntamento della rassegna organizzata da ZeroMeccanico Teatro in collaborazione con il teatro Koreja e patrocinata dal comune di Gallipoli. Quattro appuntamenti dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie che hanno regalato e reso ancora più fantastico il periodo di Natale.