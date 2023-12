Incidente a Molfetta: giovane in coma dopo violento schianto in moto

MOLFETTA - Un 25enne di Giovinazzo si trova in coma al Policlinico di Bari a seguito di un grave incidente avvenuto a Molfetta. Il giovane, a bordo della sua KTM EXC 125 e correttamente equipaggiato con il casco, ha perso il controllo della moto all'incrocio tra via Marinelli e via Fortunato.Cadendo rovinosamente a terra, ha riportato ferite molto gravi, tra cui lesioni facciali a seguito dello sbattimento sull'asfalto. I primi soccorsi sono stati forniti dagli automobilisti e successivamente dal personale del 118.La mancanza di ambulanze sul territorio ha causato un ritardo nei soccorsi. L'incidente è sotto indagine dei Carabinieri, che stanno analizzando la dinamica attraverso il sistema di videosorveglianza della zona.