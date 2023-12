Iscos e Cisl Scuola, prosegue l’attività del progetto FEDE in Senegal

BARI - Si è appena conclusa, in Senegal, la missione di ISCOS PUGLIA con una delegazione della Cisl Scuola Nazionale e Cisl Scuola Puglia, in rappresentanza del partenariato, per il monitoraggio del Progetto FEDE (Femmes, Environnement et Dèveloppement Economique en Basse Casamance).La delegazione guidata dal presidente di Iscos Puglia, Franco Surano, e dal cooperante di Iscos Senegal Wanda Dimitri, era composta dalla Segretaria Generale della Cisl Scuola nazionale, Ivana Barbacci, e dal componente di Segreteria Roberto Calienno, da Gianna Guido, Segretaria Generale Cisl Scuola Puglia.La missione ha permesso di verificare che tutti gli obiettivi programmati nel progetto FEDE, finanziato dalla Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 20/2003 siano stati raggiunti e cioè: attrezzare un’area per la lavorazione del pesce garantendo condizioni igieniche adeguate, costruzione di essiccatoi solari per la conservazione del pesce, fornitura di un Kit di lavoro alle 30 donne del villaggio di Pointe Saint Georges per lavorare le produzioni ittiche e relativa formazione; rimboschimento di circa 50 ettari di foreste a mangrovia con adeguate attrezzature; acquisto e donazione alle istituzioni locali di un drone per la mappatura della superficie riforestata e per analizzare periodicamente l’area; formazione delle lavoratrici per la costruzione di collettori a basso impatto ambientale per l’allevamento delle ostriche.Interessanti sono stati gli incontri a Dakar con il maggior sindacato Senegalese CNTS sia sui temi puramente sindacali che sulle tematiche della scuola e dell’educazione e con AICS Dakar (Agenzia Italiana per la Cooperazione Internazionale) che ha il quadro delle iniziative della cooperazione italiana in Senegal e che segue con altrettanto interesse i progetti di Iscos Puglia. Molto interessanti sono stati gli incontri con il Comune di Ziguinchor su possibili interventi di cooperazione nei settori dell’economia, del lavoro a partire da quello femminile, della sostenibilità ambientale e dell’educazione con lo scambio di esperienze con Iscos e Cisl Scuola. Anche l’incontro con il Prefetto di Oussouye ha testimoniato il lavoro di Iscos in Senegal e la credibilità che viene riconosciuta all’azione e al ruolo che Iscos svolge nella Regione della Casamance.Sul piano delle iniziative di solidarietà, va sottolineato quanto è stato apprezzato il materiale (vestitini, giocattoli e cibo) che la delegazione Pugliese ha consegnato alle scuole nei villaggi di Niambalang e Diakene Djiola e all’orfanotrofio di Oussouye. In particolare in queste strutture verso le quali già si è intervenuti, come Iscos e Cisl Scuola, per la ristrutturazione e l’arredo delle scuole dell’infanzia e della scuola primaria, sono stati richiesti da parte della dirigenza e delle istituzioni locali ulteriori iniziative di sostegno per rendere le scuole più sicure e vivibili per garantire ai bambini aule accoglienti e dignitose. La delegazione da queste visite nelle scuole e nell’orfanotrofio è stata colpita con forza sul piano emotivo ed ha tratto spunto per ricercare nuove energie per sostenere e implementare tali iniziative perché sono essenziali per dare sostanza al patrimonio valoriale di cui si è portatrici e contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone.