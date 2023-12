'SOUxSpazio Murat', la scuola di architettura per bambine e bambini

BARI - Un regalo di Natale diverso dal solito: Spazio Murat presenta il calendario completo di “SOUx” la scuola di architettura per bambine e bambini. Un’occasione per regalare ai più piccoli (dai 7 ai 12 anni) un’esperienza unica di apprendimento e divertimento insieme a illustri professionisti dell'architettura, del design e dell'arte, nazionali e internazionali.Questo mese, il 15 dicembre, i “piccoli architetti” potranno partecipare all'incontro con Vittorio Palumbo, ideatore del progetto di arte pubblica del Comune di Ruvo “Luci e suoni d’artista”. Il nuovo anno verrà inaugurato il 12 gennaio con Maria Pia Vigilante, presidente dell’Associazione Giraffa Onlus con l’appuntamento dal titolo “Il mare delle bambine e bambini: non solo giochi”. Il 19 gennaio sarà la volta di Alessandra Savio, fondatrice di “Ma:mamma”, un progetto dedicato all’arte e al kids design, mentre il 26 gennaio fa tappa a Spazio Murat l'artista Vittoria Ceglia, laureata all’Accademia di Belle Arti di Bari. Il calendario presenta più di 20 appuntamenti di diverse tipologie sino a giugno 2024.Il tema di questo nuovo anno è UTOPIA: le piccole e i piccoli progettisti (dai 7 ai 12 anni d’età) lavoreranno insieme sul tema delle UTOPIE e delle comunità utopiche. Approfondire il concetto di utopia con i bambini significa alimentare, per quanto possibile, i loro desideri, raccontando loro che i sognatori non sono solo coloro che dormono ad occhi aperti, ma sono persone che effettivamente rendono reali i propri sogni!Informazioni e iscrizioni: souxbari@sou-schools.com | +39 376 117 2295