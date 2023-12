La salentina Corrado Productions realizza una parte della colonna sonora del film 'Napoleon'

LECCE - Anche un po’ di genio e talento salentino nel film “Napoleon” diretto dal grande regista e produttore cinematografico Ridley Scott. Infatti, una parte della colonna sonora del prestigioso colossal, è stata realizzata presso gli studi di produzione discografica e video della Corrado Productions situata a Supersano (Le), diretta e fondata nel 1999 da Ermanno Corrado, produttore ed affermato violinista, compositore, orchestratore.Le musiche di parte della colonna sonora di “Napoleon” sono distribuite dall’etichetta discografica Luna Rossa Classic, fondata anch’essa da Ermanno Corrado assieme a Luciana Negro, per la promozione della musica classica, antica e contemporanea e che produce e distribuisce, a livello mondiale, opere di alto prestigio. Nello staff di Luna Rossa Classic professionisti di spessore tra cui il direttore artistico M° Franco Mezzena, la consulente artistica prof.ssa Anna Paola Milea e la musicologa e compositrice prof.ssa Paola Ciarlantini.L’aver realizzato una parte della colonna sonora di “Napoleon” è una grande soddisfazione per il M° Corrado. La musica è stata magistralmente interpretata da due illustri esecutori concertisti, i violinisti Franco Mezzena e Patrizia Bettotti. Le registrazioni audio sono state curate dall’ingegnere del suono Luigi Cariddi.Una gratificazione per la Corrado Productions che si aggiunge alle altre prestigiose collaborazioni vissute dalla stessa in questi anni, come per esempio l’aver preso parte alla realizzazione del film “La grande guerra del Salento” del regista Marco Pollini, su testo del prof. Bruno Contini e nel quale Ermanno Corrado ha composto ed orchestrato parte della colonna sonora.Un ulteriore successo per il M° Ermanno, vincitore di numerosi premi internazionali e per ben 2 volte consecutive, nel 2002 e 2003, dell’importante premio Nascimbene Award - concorso internazionale per musica per film- come migliore colonna sonora. Una lunga carriera artistica la sua, ricca di esperienze prestigiose. Diplomato in violino ed in musica jazz presso il Conservatorio Schipa di Lecce, studia composizione e direzione d’orchestra e nel 2000 consegue il master in composizione musicale a servizio dell’immagine con Luis Bacalov. Fonda diversi organici musicali, orchestre da camera, big band che dirige e di cui cura gli arrangiamenti. Consegue numerosi titoli ed attestati presso prestigiose scuole italiane, dalla computer music al sound designer ad altri ancora e tra questi spicca la prestigiosa SAE di Milano e la Performa di Grosseto. Realizza oltre 100 colonne sonore tra documentari, film e cortometraggi per SKY e, da tanti anni, arrangia musica pop, classica e jazz per artisti e formazioni classiche/moderne.Una vita dedicata alla musica quella del M° Ermanno Corrado, un professionista del settore, noto arrangiatore e Direttore d'Orchestra, violinista e pianista di spicco, un orgoglio non solo salentino: un orgoglio italiano.