Serie A, il Lecce vince 2-1 sul Frosinone al Via del Mare

Nel secondo tempo al 16’ Soulè del Frosinone per poco non riesce a segnare. Al 35’ Piccoli dei salentini non concretizza una buona occasione. Al 44’ il Lecce ritorna in vantaggio con Ramadani con una conclusione da fuori area. Al 93’ Cheddira del Frosinone sfiora il pareggio. La squadra di Roberto D’ Aversa è all’ undicesimo posto in classifica con 20 punti insieme al Torino.

Quarta vittoria interna del Lecce in questo campionato. I salentini prevalgono 2-1 sul Frosinone al “Via del Mare” nella sedicesima giornata di andata di Serie A. Nel primo tempo all’ 11’ i salentini passano in vantaggio con Piccoli, tocco di sinistro su cross di Banda. Al 33’ i laziali pareggiano per merito di Kaio Jorge su rigore concesso per un fallo di Blin su Monterisi, dopo il controllo al Var. Al 39’ Banda del Lecce va vicino al gol. Al 44’ Oudin dei giallorossi pugliesi su punizione non inquadra la porta.